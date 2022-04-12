Спецпредставитель США по КНДР посетит Сеул на следующей неделе

Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею на следующей неделе для координации политики в преддверии начала работы новой администрации избранного президента Юн Сок Еля, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.
По их данным, Сон Ким прилетит в Сеул в понедельник и пробудет там четыре дня. Планируется, что он проведет переговоры со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дуком и другими официальными лицами.
Ожидается, что встречи Сон Кима в Сеуле будут направлены на координацию реакции союзников на потенциальные северокорейские провокации во время переходного периода.
По словам источника, осведомленного о графике избранного президента, встреча Сон Кима с Юн Сок Елем на данный момент не планируется.
Между тем, отмечается, что спецпредставитель США может обсудить подготовку к первому саммиту Юн Сок Еля с президентом США Джо Байденом, который еще не запланирован, но может совпасть с возможным визитом американского лидера в Японию в конце мая.
Визит Сон Кима пройдет на фоне опасений, что Пхеньян может испытать ядерное оружие в связи с годовщиной рождения своего покойного лидера-основателя Ким Ир Сена в пятницу.
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