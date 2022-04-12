Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8505 RUR   0.0201 GBR   2.2128 TRY   0.1153

Цена на нефть

11.04 $/bbl +/- WTI 94.29 -3.97 Brent 98.48 -4.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.04.2022 10:12

Спецпредставитель США по КНДР посетит Сеул на следующей неделе

Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею на следующей неделе для координации политики в преддверии начала работы новой администрации избранного президента Юн Сок Еля, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.

По их данным, Сон Ким прилетит в Сеул в понедельник и пробудет там четыре дня. Планируется, что он проведет переговоры со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дуком и другими официальными лицами.

Ожидается, что встречи Сон Кима в Сеуле будут направлены на координацию реакции союзников на потенциальные северокорейские провокации во время переходного периода.

По словам источника, осведомленного о графике избранного президента, встреча Сон Кима с Юн Сок Елем на данный момент не планируется.

Между тем, отмечается, что спецпредставитель США может обсудить подготовку к первому саммиту Юн Сок Еля с президентом США Джо Байденом, который еще не запланирован, но может совпасть с возможным визитом американского лидера в Японию в конце мая.

Визит Сон Кима пройдет на фоне опасений, что Пхеньян может испытать ядерное оружие в связи с годовщиной рождения своего покойного лидера-основателя Ким Ир Сена в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР


Похожие новости


Президент США, возможно, посетит Южную Корею в конце мая Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР обсудил северокорейский запуск ракеты с коллегами из США и Японии Госсекретарь США, главы МИД Южной Кореи и Японии обсудят КНДР на встрече в Нью-Йорке Главы внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи обсудили КНДР Замгоссекретаря США Шерман на следующей неделе отправится с визитом в Японию и Южную Корею - госдеп США и Южная Корея подтвердили важность сотрудничества по региональным проблемам, включая КНДР - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az