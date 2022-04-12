Госдеп США призвал к отъезду из Шанхая части сотрудников генконсульства из-за ситуации с COVID-19

Госдеп США призвал к отъезду занятых в неосновной деятельности сотрудников генконсульства в Шанхае и их семей в связи с резким ростом случаев коронавируса в регионе.

В опубликованном заявлении Госдепа говорится, что это решение было принято "в связи с резким ростом случаев заболевания COVID-19 и воздействием ограничений, связанных с осуществлением ответных мер общественного здравоохранения".

"В то время как Генеральное консульство остается закрытым для публики из-за местных мер по борьбе с COVID-19, оно останется укомплектованным персоналом и продолжит оказывать экстренные услуги нуждающимся гражданам США", - говорится в сообщении.

Власти США также призвали американских граждан пересмотреть поездки в Китай из-за ограничений, связанных с пандемией.

"Не совершайте поездок в Специальный административный район (САР) Гонконг КНР, провинцию Цзилинь и муниципалитет Шанхая из-за ограничений, связанных с COVID-19", - говорится в заявлении.

В Шанхае продолжает действовать локдаун. Накануне в Шанхае зафиксировали 914 случаев коронавируса с симптомным течением заболевания и 25,1 тыс. бессимптомных случаев.