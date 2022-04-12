Нацбанк Казахстана оказывает попавшим под санкции дочкам российских банков поддержку в обслуживании клиентов

Национальный банк Казахстана оказывает попавшим под санкции дочерним российским банкам в республике содействие для обслуживания клиентов, сообщил глава Нацбанка страны Галымжан Пирматов.

"Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения", - сказал Пирматов на заседании правительства во вторник.

Глава Нацбанка заверил, что санкции и ограничения, введенные в отношении российских банков, не влияют на деятельность казахстанских банков.

"Национальный банк в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации и их влияние на рынки, оценивает степень влияния санкций на финансовую систему Казахстана и продолжит принимать меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности", - добавил он.

Ранее сообщалось, что США включили в санкционные списки ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки в Казахстане.

В свою очередь, объектами блокирующих санкций стали также банк ВТБ и его дочерняя компания ВТБ (Казахстан), российский Альфа-банк и его казахстанская "дочка".

Казахстанская "дочка" Альфа-банка ведет переговоры с инвесторами о продаже банка.