Цены на нефть растут после падения накануне

Цены на нефть растут во вторник, корректируясь после 4%-го падения по итогам предыдущей сессии.
В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса. Власти Шанхая несколько смягчили карантинные меры, однако большинство людей по-прежнему вынуждены оставаться дома, и город обещает вновь ужесточить ограничения, если заболеваемость COVID-19 начнет расти.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 во вторник составляет $100,12 за баррель, что на $1,64 (1,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $4,3 (4,2%), до $98,48 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96 за баррель, что на $1,71 (1,81%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $3,97 (4%), до $94,29 за баррель.
"То, что мы видим на рынке сегодня, - это краткосрочное ралли, - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investmnt Corp. Сунчил Юн. - Инвесторы по-прежнему опасаются негативных последствий распространения вируса для экономического роста Китая и спроса на нефть".
Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал понять представителям Евросоюза, что картель не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, сообщает агентство Bloomberg.
По оценкам ОПЕК, в результате нынешних и будущий санкций в отношении России, а также бойкота российской нефти покупателями, мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки (б/с). Это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК, предупредил Баркиндо.
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