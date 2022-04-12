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Дальнее зарубежье 12.04.2022 09:27

Макрон начал готовиться ко второму туру выборов с визита в «вотчину» конкурентов

Вышедший во второй тур на президентских выборах нынешний лидер Франции Эмманюэль Макрон начал подготовку к очередному голосованию с визита в коммуну Денен на севере Франции, которая считается "вотчиной" "Национального объединения", сообщила радиостанция Franceinfo в понедельник.

"Битва начнется незамедлительно", - передает радиостанция, отмечая, что Денен находится в самом центре горнорудного бассейна и является одним из беднейших городов Франции, где сильны позиции "Национального объединения", лидер которого Марин Ле Пен также вышла во второй тур.

Макрон в ходе этого визита намерен обсудить с местными жителями проблемы потребительских цен и покупательной способности, на что также делает упор и Марин Ле Пен.

Как ожидается, позже Макрон отправится в Марсель, где сильны позиции кандидата от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, завершившего первый тур президентских выборов на третьем месте.

Ранее сообщалось, что Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов. По итогам первого тура, согласно данным МВД Франции, Макрон набрал 27,8% голосов, Ле Пен - 23,1%, Меланшон - 21,9%.

Второй тур запланирован на 24 апреля.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУР, ПОДГОТОВКА


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