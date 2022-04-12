Mercedes-Benz планирует к 2030 г. сократить углеродный след вдвое от уровня 2020 г

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG планирует к 2030 году сократить по крайней мере вдвое углеродный след в расчете на каждый производимый легковой автомобиль по сравнению с уровнем 2020 года.
Как говорится в пресс-релизе компании, для достижения этой цели она намерена увеличивать долю электромобилей в линейке производимых машин, использовать "зеленые" технологии зарядки, работать над усовершенствованием аккумуляторных технологий, а также активно использовать переработанные материалы и возобновляемые источники энергии в производстве.
Mercedes-Benz рассчитывает, что к 2030 году будет выпускать исключительно электромобили. Компания ставит целью к 2025 году довести долю гибридных и электромобилей до 50% от общего объема выпускаемых легковых машин.
К 2030 году автопроизводитель намерен покрывать более 70% своих потребностей в энергоносителях за счет возобновляемых источников, в частности, за счет использования солнечных батарей и ветряных установок на своих предприятиях.
Ранее компания заявляла, что планирует добиться углеродной нейтральности своих операций к 2039 году.
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