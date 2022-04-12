Главой МЧС Армении по предложению премьера назначен Армен Памбухчян

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил на должность главы МЧС Армена Памбухчяна.
До этого Памбухчян занимал должность первого заместителя министра по ЧС.
Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьера Никола Пашиняна.
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