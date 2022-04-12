Деловые люди Кировской области РФ планируют в 2022г бизнес-миссию в Азербайджан

Предприниматели Кировской области РФ планируют в 2022 году совершить бизнес-миссию в Азербайджан, заявил министр промышленности, предпринимательства и торговли области Владимир Сысолятин. «В целях продвижения кировских товаров на новые рынки сбыта Центром поддержки экспорта Кировской области в 2022 году планируются бизнес-миссии в Азербайджан, Республику Беларусь, Узбекистан, Армению, Китай, Таджикистан, Монголию», - сказал Сысолятин в ходе заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики области. Х.Насирзаде

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