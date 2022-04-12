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Макроэкономика 12.04.2022 13:47

Годовая инфляция в Казахстане в марте ускорилась до 12%

Инфляция в Казахстане в марте ускорилась до 12% в годовом выражении против 8,7% в феврале, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"Перед правительством стоит сложная задача по сдерживанию инфляции. По итогам марта уровень годовой инфляции составил 12%. В первую очередь здесь сказывается рост инфляции в странах - торговых партнерах и рост мировых продовольственных цен", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

По данным бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам, инфляция в Казахстане в марте 2022 года составила 3,7%, с начала года - 5,2%. Цены на продовольственные товары по сравнению с мартом 2021 года повысились на 15,4% (за месяц - на 5,8%), на непродовольственные товары - на 10,9% (на 2,8%), на платные услуги - на 8,3%. (на 1,4%).

Ранее Нацбанк сообщал, что инфляция в стране в текущем году может превысить прогноз в 6-6,5%.

Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНФЛЯЦИЯ, МАРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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