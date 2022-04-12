Новый прогноз по ВВП РФ в 2022г составит минус 10%

!Новый официальный прогноз по динамике российской экономики в 2022 году может составить около минус 10%, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Сейчас Минфин оценивает прогноз Минэкономразвития снижения ВВП в этом году, он, безусловно, будет снижаться. Официальный прогноз будет около 10% снижения", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Позже Кудрин пояснил, что оценки в основном колеблются в диапазоне от минус 8% до минус 10%, хотя есть и более скептические прогнозы.

"Я сказал, что у разных официальных органов прогнозы около 10%, ниже есть, а есть выше. Например, снижение на 8% с небольшим или, например, 10% или чуть больше у разных государственных организаций. (...) около 10%, причем от 8% с небольшим до больше, чем 10%", - сказал Кудрин.

Он также отметил, что у экспертов есть и более высокие оценки снижения экономики.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривает падение ВВП РФ в 2022 году на 8,4%. У Всемирного банка более пессимистичная оценка - снижение на 11,2%.