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ТЭК 12.04.2022 14:02

Предлагаемый в США законопроект о запрете импорта урана из РФ не отразится на Казахстане - Казатомпром

Инициированный в США законопроект о запрете импорта российского урана не будет ограничивать его поставки из Казахстана, говорится в сообщении "Казатомпрома".

"Должно быть ясно, что предлагаемый законопроект (о запрете импорта российского урана в США - ИФ) не будет ограничивать казахстанский природный уран, и "Казатомпром" ожидает, что продолжит выполнять свои обязательства и предпримет все необходимые меры по обеспечению поставок продукции", - сообщил председатель совета директоров компании Нил Лонгфеллоу, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в рамках обсуждений данного законопроекта природный уран казахстанского происхождения часто ассоциируют с Россией и это является заблуждением.

"Казахстанский природный уран, независимо от того, поставляется ли он "Казатомпромом" или нашими восточными и западными партнерами, не меняет своего происхождения и права собственности до его прибытия на западные конверсионные предприятия, вне зависимости от используемого маршрута транспортировки", - добавил он.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. "Настало время навсегда убрать все российские энергоресурсы с американского рынка", - говорится в заявлении одного из авторов законопроекта Джона Баррассо.

Соавтор законопроекта сенатор Синтия Луммис заявила: "Абсолютно необходимо, чтобы мы прекратили весь российский импорт, включая уран. (...) В Вайоминге более чем достаточно урана, чтобы восполнить этот пробел, и мы можем добывать его более экологически чистым и безопасным способом".

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УРАН, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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