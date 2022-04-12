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Транспорт и связь 12.04.2022 17:03

Honda вложит $40 млрд в производство электрокаров

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. инвестирует $40 млрд в производство электромобилей в течение следующих десяти лет.

В сообщении компании говорится, что она выпустит 30 моделей электрокаров к 2030 году и будет ежегодно производить более 2 млн электромобилей в год. Honda рассчитывает, что этот план позволит ей выполнить цели по прекращению продаж автомобилей на бензине и дизеле к 2040 году.

Honda первой среди японских автопроизводителей пообещала постепенно отказываться от автомобилей с бензиновыми двигателями, однако на текущий момент у компании есть лишь одна модель электрокара - Honda e.

В сообщении компании также говорится, что она планирует снабдить модели автомобилей, которые будут продаваться в конце нынешнего десятилетия, твердотельными аккумуляторами собственной разработки. До этого времени Honda планирует использовать литий-ионные батареи General Motors Co., Contemporary Amperex Technology Co. и Envision AESC.

Кроме того, компания намерена вложить около $64 млрд в исследования и разработки в следующие 10 лет.

Акции Honda по итогам торгов во вторник подешевели на 0,15%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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