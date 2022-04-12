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СНГ 12.04.2022 13:08

Изолировать Россию невозможно - Путин

Россия не собирается изолироваться от мира, это невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не собираемся изолироваться, а жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно", - сказал Путин в ходе общения во вторник с работниками космодрома Восточный, говоря о санкциях, введенных в отношении России.

Он добавил: "Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать".

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