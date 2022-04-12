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СНГ 12.04.2022 13:07

Цели спецоперации на Украине будут достигнуты - Путин

Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Так и будет. Нет никаких сомнений", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный", комментируя пожелание одного из них, чтобы цели и задачи операции были выполнены.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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