Цели спецоперации на Украине будут достигнуты - Путин

Цели российской специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. "Так и будет. Нет никаких сомнений", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный", комментируя пожелание одного из них, чтобы цели и задачи операции были выполнены.

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