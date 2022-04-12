Азеришыг отбирает подрядчика на строительство энергетической инфраструктуры в городе Кяльбяджар

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика на строительство в городе Кяльбяджар 35/00,4-кВ-ной цифровой подстанции «Кяльбяджар» и Центра Управления, а также на прокладку 35-киловольной двухоборотной кабельной линии.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 750 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 31 мая.
Тендерная процедура состоится 1 июня в 15:00.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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