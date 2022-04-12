Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила $452

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на конец февраля 2022 года составила 768,3 маната ($451,94 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 11% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 марта 2022 года составило 1 млн 705,1 тыс. человек (на 1 января - 1 млн 682,1 тыс. человек), что на 3,6 тыс. человек или 0,2% больше, чем годом ранее.

Из них 902,5 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 779,6 тыс. человек - в частном. При этом 19,8% работников заняты в сфере образования, 18,8% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,7% - промышленности, 8,1% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7% - строительстве, 6,7% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,9% - финансовой и страховой деятельностью, 13,7% - прочих сферах экономики.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане по итогам 2021 года составила 732,1 манат ($430,65 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 3,4% больше показателя 2020 года.

Э.Шафиев