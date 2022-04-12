Бухарест обсуждает с Баку покупку азербайджанского газа для диверсификации источников поставок

Румыния рассматривает возможность диверсификации источников поставок газа в условиях санкций в отношении России, в числе возможных поставщиков Азербайджан, сообщают румынские СМИ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным СМИ, Бухарест ищет источники для замены российского газа. Румыния в настоящее время 20% потребность в газе удовлетворяет за счет поставок от «Газпрома».

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что в настоящее время Румынии не хватает газа для заполнения хранилищ на зимний сезон 2022-2023гг.

При этом он заверил, что власти ищут пути решения проблемы, в частности поставки сжиженного газа из Азербайджана могут стать одним из способов решения данного вопроса.

Как сообщалось ранее, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску в марте 2022 года заявил, что Бухарест заинтересован в импорте газа из Азербайджана.

Кроме этого, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и румынская «Transgaz» в марте 2022 года продлили на 6 лет – до 2029 года - срок действия Меморандума о взаимном сотрудничестве в газовой сфере.

SOCAR и Transgaz 19 июля 2016 года подписали взаимный меморандум о сотрудничестве в вопросах транспортировки газа и вопросах транзита газа с использованием возможностей Румынии.

Кроме этого, в рамках меморандума предусматривается определение возможностей для сотрудничества в сфере поставок на румынский рынок и торговли природным и сжиженным газом на основе долгосрочных или спот-договоров, включая также потенциальные терминалы по приему сжиженного газа.

Э.Шафиев