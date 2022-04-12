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ТЭК 12.04.2022 14:29

Потребители в Азербайджане в I квартале потратили около $337 млн на покупку автобензина и дизтоплива

Потребители топлива в Азербайджане в I–ом квартале 2022 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 572,8 млн манатов ($336,9 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным ведомства, по сравнению с показателем января-марта 2021 года выручка от продажи бензина и дизтоплива потребителям выросла на 11,4%.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,2%.

Как сообщалось, в 2021 году потребители топлива в Азербайджане приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 494,3 млн манатов ($1,47 млрд по текущему курсу – ИФ.

В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,6 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,8 манат/литр, АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТОПЛИВО, ПОТРЕБИТЕЛИ, РАСХОДЫ


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