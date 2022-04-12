США разрешат продажу бензина с 15% содержанием этанола этим летом, чтобы сдержать цены

Власти США временно отменят сезонные ограничения на продажу бензина с более высоким содержанием этанола, чтобы сдержать рост цен, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.
В ходе визита в Айову во вторник Байден объявит, что Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) снимет запрет на продажу бензина с 15%-ным содержанием этанола, действующее в период с 1 июня по 15 сентября.
С 2011 года в это время года разрешается продажа бензина не более чем с 10%-ным содержанием этанола для избежания смога в жаркий период.
По оценкам администрации Байдена, использование бензина E15, который дешевле марки E10, позволит автомобилистам сэкономить в среднем по $0,1 на каждый галлон.
Средняя цена бензина в США в марте поднялась выше $4,3 за галлон в связи со скачком цен на нефть из-за российско-украинского конфликта. В понедельник бензин в Штатах стоил в среднем $4,11 за галлон, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.
В настоящее время бензин E15 продается примерно на 2,3 тыс. заправочных станциях в США из общего числа в более 150 тыс. АЗС.
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