Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8495 RUR   0.0205 GBR   2.2145 TRY   0.1159

Цена на нефть

11.04 $/bbl +/- WTI 94.29 -3.97 Brent 98.48 -4.30

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.04.2022 14:33

США разрешат продажу бензина с 15% содержанием этанола этим летом, чтобы сдержать цены

Власти США временно отменят сезонные ограничения на продажу бензина с более высоким содержанием этанола, чтобы сдержать рост цен, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

В ходе визита в Айову во вторник Байден объявит, что Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) снимет запрет на продажу бензина с 15%-ным содержанием этанола, действующее в период с 1 июня по 15 сентября.

С 2011 года в это время года разрешается продажа бензина не более чем с 10%-ным содержанием этанола для избежания смога в жаркий период.

По оценкам администрации Байдена, использование бензина E15, который дешевле марки E10, позволит автомобилистам сэкономить в среднем по $0,1 на каждый галлон.

Средняя цена бензина в США в марте поднялась выше $4,3 за галлон в связи со скачком цен на нефть из-за российско-украинского конфликта. В понедельник бензин в Штатах стоил в среднем $4,11 за галлон, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.

В настоящее время бензин E15 продается примерно на 2,3 тыс. заправочных станциях в США из общего числа в более 150 тыс. АЗС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az