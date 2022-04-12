Алиев провел совещание, посвященное итогам I квартала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел совещание, посвященное итогам первого квартала 2022 года, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
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