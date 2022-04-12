Сборщик устройств Apple Pegatron приостановил работу заводов в Китае из-за карантинных мер

Тайваньский производитель электроники Pegatron Corp., занимающийся, в частности, сборкой продуктов Apple Inc., приостановил работу предприятий в Шанхае, а также в соседней провинции Цзянсу, в связи с карантинными ограничениями в регионе.
Именно на этих предприятиях осуществляется сборка iPhone и ряда других продуктов Apple, пишет Market Watch.
Работа многих предприятий в Шанхае была нарушена в марте из-за карантинных мер, введенных властями города с целью сдерживания распространения COVID-19.
Изначально власти Шанхая разрешили Pegatron и ряду других производителей продолжать работу, несмотря на общий локдаун в городе, отмечают источники издания. Однако во вторник компании все же пришлось приостановить производство. Она заявила, что работает с местными властями, рассчитывая возобновить операции как можно быстрее.
Pegatron занимает второе место среди крупнейших сборщиков iPhone после Foxconn Technology Group.
Акции Pegatron подорожали на 0,3% по итогам торгов в Тайбэее во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 3%. Бумаги Apple теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.
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