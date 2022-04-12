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ТЭК 12.04.2022 19:41

Китай сокращает закупку СПГ на фоне роста цен и локдаунов

Китай сокращает объем закупки сжиженного природного газа на фоне растущих мировых цен, которые усугубляют потери от импорта, тогда как локдауны, связанные с пандемией коронавируса, подрывают внутренний спрос, пишет агентство Bloomberg.

Импорт в первом квартале сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно данным о поставках. Консалтинговая компания Wood Mackenzie Ltd. ухудшила прогноз спроса на газ в КНР до конца 2026 года в связи с давлением на экономику и ростом цен.

Сокращение импорта демонстрирует, как жесткие меры Китая для контроля за распространением коронавируса отражаются на ситуации и за пределами страны, отмечает Bloomberg. КНР в прошлом году стала крупнейшим импортером СПГ, внеся вклад в рост мировых цен. Теперь же сокращение спроса на СПГ на спотовом рынке позволит высвободить дополнительный объем для поставок в Европу, которая снижает зависимость от энергоносителей из России.

Рост спотовых котировок делает экономически нецелесообразным продажу СПГ на внутреннем рынке, где уровень цен регулируется. Несколько частных компаний отменили планы по использованию государственных терминалов для импорта, чтобы избежать высоких цен.

"Никто не хочет рисковать, импортируя газ по более высоким ценам, чем те, что предлагают на внутреннем рынке", - говорит старший консультант Wood Mackenzie Цзинцзин Ду.

Рост затрат на газ может привести к ограничению объема выработки на электростанциях и привести к дефициту энергоресурсов в секторах, зависимых от электроэнергии.

Китайский институт экономических и технологических исследований компании China National Petroleum Corp. в опубликованном во вторник докладе спрогнозировал, что спрос на газ в КНР вырастет на 8,2% в текущем году по сравнению с подъемом на 12% годом ранее на фоне замедления спроса в связи с ростом цен на СПГ.

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