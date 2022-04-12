Премьер Греции заявляет о стремлении активизировать поиск газовых месторождений

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в его стране ускорят поиск и оценку газовых месторождений, передает агентство ЭФЭ.

По его информации, Мицотакис во время рабочей встречи заявил, что снижение зависимости от российского газа - "это единственный возможный путь". В связи с этим премьер считает нужным, чтобы в Греции определили, на какие собственные энергоресурсы могут рассчитывать в дальнейшем.

"У нас есть данные, указывающие на возможное наличие у нас месторождений газа. И это вызывает оптимизм", - заявил глава правительства.

По его словам, если в Греции действительно удастся обнаружить крупные месторождения, то "вместо импорта мы будем использовать наши собственные национальные ресурсы".