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ТЭК 12.04.2022 17:33

Премьер Греции заявляет о стремлении активизировать поиск газовых месторождений

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в его стране ускорят поиск и оценку газовых месторождений, передает агентство ЭФЭ.

По его информации, Мицотакис во время рабочей встречи заявил, что снижение зависимости от российского газа - "это единственный возможный путь". В связи с этим премьер считает нужным, чтобы в Греции определили, на какие собственные энергоресурсы могут рассчитывать в дальнейшем.

"У нас есть данные, указывающие на возможное наличие у нас месторождений газа. И это вызывает оптимизм", - заявил глава правительства.

По его словам, если в Греции действительно удастся обнаружить крупные месторождения, то "вместо импорта мы будем использовать наши собственные национальные ресурсы".

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ГАЗ, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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