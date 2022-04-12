Евросоюз заинтересован в увеличении поставок СПГ из Нигерии

Европейский союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа из Нигерии в Европу, заявила посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи в ходе встречи с менеджментом Nigerian National Petroleum Company Ltd. (NNPC).

Она отметила, что из-за текущей геополитической ситуации в Европе в регионе выросла заинтересованность в усилении сотрудничества с Нигерией, в частности в вопросе потенциального увеличения поставок энергоресурсов.

"Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере 40% экспорта СПГ из Нигерии приходится на Европу. Мы не только крупные клиенты, мы также основные партнёры страны в нефтегазовом секторе, так как в Нигерии также работают европейские компании", - отметила Изопи, слова которой передаются в пресс-релизе NNPC.

Главный исполнительный директор NNPC Маллам Меле Кьяри в свою очередь заверил, что компания продолжит укреплять исторические связи с европейскими компаниями, работающими в Нигерии, особенно в вопросе увеличения поставок газа на мировой рынок.