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ТЭК 12.04.2022 21:01

Контрактные обязательства по российскому газу предусматривают оплату странами ЕС в евро, а не рублях - ЕК

Позиция Евросоюза в связи с российским требованием оплаты экспорта газа РФ в рублях заключается в том, что контракты подписывались по расчетам в евро и должны оплачиваться в евро, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"Я вас отсылаю к нашей очень четкой позиции по этому вопросу (...), и она была скоординирована с нашими партнерами в других форматах, то есть за пределами ЕС. Было ясно сказано, что контракты по энергетическому снабжению, подписанные с российскими властями или российскими предприятиями, должны оплачиваться в валюте, которая указана в этих контрактах", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Есть подписанные сторонами контрактные обязательства", - добавила Спинант.

При этом представитель Еврокомиссии уклонилась от прямого ответа на вопрос, возможна ли юридически оплата российского газа в рублях европейскими потребителями и есть ли в этом нарушение законодательства ЕС.

По ее словам, одна из главных озабоченностей Еврокомиссии связана с "обеспечением эффективности введенных до сих пор мер (против РФ) и гарантией, что они производят все желаемые последствия". По данной причине, объяснила она, представляется важным тщательно подойти к этому вопросу и предусмотреть, что произойдет при оплате в рублях.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, ВАЛЮТА


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