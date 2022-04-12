Huawei отключила поддержку карт "Мир" в фирменном магазине приложений AppGallery, о чем стали сообщать владельцы устройств компании.
При попытке оплаты картой "Мир" платёж отклоняется, магазин предлагает использовать другой способ платежа или попробовать попытку позже.
"К сожалению, в настоящее время могут возникать трудности в добавлении банковской карты с платежной системой МИР, мы работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, выберите номер мобильного телефона в качестве способа оплаты", - сказали "Интерфаксу" в службе поддержки Huawei.
В понедельник банк "Открытие" сообщил, что Huawei удалила его приложение из AppGallery. Из магазина также пропали приложения Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) и ВТБ (MOEX: VTBR). Ранее приложения этих банков были удалены из App Store и Google Play.
Как сообщалось, США И ЕС ввели блокирующие санкции против ВТБ, ПСБ и "Открытия" из-за ситуации на Украине.
Оплата картами "Мир" в AppGallery стала доступна пользователям в конце января.
Huawei - крупный китайский производитель потребительской электроники и телекоммуникационного оборудования. В мае 2019 года США внесли компанию в санкционный список, поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.
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