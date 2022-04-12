Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8495 RUR   0.0205 GBR   2.2145 TRY   0.1159

Цена на нефть

11.04 $/bbl +/- WTI 94.29 -3.97 Brent 98.48 -4.30

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 12.04.2022 21:16

Huawei отключила поддержку карт "Мир" в фирменном магазине приложений

Huawei отключила поддержку карт "Мир" в фирменном магазине приложений AppGallery, о чем стали сообщать владельцы устройств компании.

При попытке оплаты картой "Мир" платёж отклоняется, магазин предлагает использовать другой способ платежа или попробовать попытку позже.

"К сожалению, в настоящее время могут возникать трудности в добавлении банковской карты с платежной системой МИР, мы работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, выберите номер мобильного телефона в качестве способа оплаты", - сказали "Интерфаксу" в службе поддержки Huawei.

В понедельник банк "Открытие" сообщил, что Huawei удалила его приложение из AppGallery. Из магазина также пропали приложения Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) и ВТБ (MOEX: VTBR). Ранее приложения этих банков были удалены из App Store и Google Play.

Как сообщалось, США И ЕС ввели блокирующие санкции против ВТБ, ПСБ и "Открытия" из-за ситуации на Украине.

Оплата картами "Мир" в AppGallery стала доступна пользователям в конце января.

Huawei - крупный китайский производитель потребительской электроники и телекоммуникационного оборудования. В мае 2019 года США внесли компанию в санкционный список, поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИР, HUAWEI


Похожие новости


Идет слом однополярного мира - Путин Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое - Лавров Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay Минтранс оценил расходы иностранных авиакомпаний из-за облета РФ Страны G7 готовы вводить дальнейшие санкции на экспорт и импорт товаров и технологий в РФ и из нее - заявление Нефть взлетела к рекордным $139 за баррель на опасениях введения запрета на ее поставки в США из РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az