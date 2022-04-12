Путин и Лукашенко обсудили формирование "единого оборонного пространства"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко защиту западных границ двух стран и ход военно-технического сотрудничества. "Обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности наших государств, проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества, уточнили планы совместных учений", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.

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