ОПЕК снизила оценку роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2022г на 300 тыс. б/с

Поставка жидких углеводородов в 2022 году со стороны стран, не входящих в ОПЕК, составит 66,26 млн б/с, что на 2,7 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Предыдущая оценка предполагала рост на 3 млн б/с.
В 2021 году оценка роста предложения была пересмотрена в сторону снижения на 10 тыс. б/с - до 63,6 млн б/с.
При этом прогноз по России на 2022 год снижен на 0,53 млн б/с - до 11,23 млн б/с, а прогноз по США повышен на 260 тыс. б/с - до 19,04 млн б/с.
"В то время как большинство нефтяных компаний США по-прежнему сосредоточены на погашении долгов и возврате капитала акционерам, усиление тенденций бурения и заканчивания скважин может привести к повышению уровня добычи в ближайшие месяцы. Число активных буровых установок в США выросло на 243 единицы по сравнению с прошлым годом, достигнув 673 установок, из которых более 90% предназначены для бурения горизонтальных скважин", - поясняет ОПЕК.
Основными драйверами роста предложения жидких углеводородов по итогам года станут США, Россия, Бразилия, Канада, Казахстан, Гайана и Норвегия.
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