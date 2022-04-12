ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2022г на 0,5 млн б/с из-за геополитики и омикрона, допускает дефицит топлива

ОПЕК понизила оценку темпа роста спроса на нефть в 2021 году на 40 тыс. б/с из-за пересмотра исторических данных, прогноз темпа роста на 2022 году снижен почти на 0,5 млн баррелей в сутки - до 3,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Так, по оценке аналитиков ОПЕК, спрос на нефть в 2021 году составил 96,82 млн б/с, а не 96,75 млн б/с, как считалось месяцем раньше. Из-за пересмотра данных и за 2020 год темп роста понижен лишь на 40 тыс. б/с и составил в 2021 году 5,7 млн б/с.

В 2022 году оценка роста спроса на нефть понижена на 0,5 млн б/с до 3,7 млн б/с с учетом снижения мирового ВВП из-за геополитических событий и штамма "омикрон", что влияет на спрос на нефть в Китае. Теперь прогнозируется, что по итогам 2022 года мировой спрос составит в среднем 100,5 млн б/с.

Аналитики понизили оценку спроса в I кв. 2022 года на 190 тыс. б/с - до 98,95 млн б/с, во II кв. - на 660 тыс. б/с, до 99,12 млн б/с, в III кв. - на 300 тыс. б/с, до 101,06 млн б/с, в IV кв. - оценка на 440 тыс. б/с ниже предыдущей, 102,81 млн б/с.

"В I квартале 2022 года мировой спрос на нефть продемонстрировал устойчивый рост (на 5 млн б/с к 2021 году - ИФ), в основном благодаря сильному восстановлению экономики, поддерживаемому программами стимулирования и дальнейшим ослаблением мер по сдерживанию распространения COVID-19. Спрос на нефть в странах ОЭСР вырос на 2,8 млн б/с по сравнению с тем же кварталом 2021 года, в то время как потребности стран, не входящих в ОЭСР, выросли на 2,2 млн б/с по сравнению с тем же кварталом 2021 года", - замечают аналитики.

Хотя, как пишет ОПЕК, текущие геополитические события оказывают сильное влияние на Европу и ОЭСР, ожидается, что спрос в этом регионе во II и III кв. 2022 года будет расти в среднем примерно на 0,5 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мировой спрос на бензин и дизельное топливо уже превысил уровень 2021 года, поскольку карантинные меры в основном были сняты, а восстановление экономики набрало обороты.

"Ожидается, что дизельное топливо и бензин зафиксируют наибольший прирост среди нефтепродуктов в годовом исчислении благодаря растущей мобильности и здоровой промышленной деятельности во всем мире. Улучшения в узких местах цепочки поставок в основных странах-потребителях будут поддерживать спрос на нефть, при этом легкие дистилляты в значительной степени поддерживаются высоким спросом на нефтехимическую продукцию, особенно в Китае, США и Индии. Наконец, ожидается, что восстановление мировых авиаперевозок на фоне снижения заболеваемости COVID-19 еще больше поддержит спрос на авиационный керосин", - пишет ОПЕК.

Ожидается, что во II и III кв. 2022 года мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 3,5 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бензин и дизельное топливо во II кв. и III кв. ожидается на уровне 25,4 млн б/с и 27,7 млн б/с соответственно. Кроме того, в III кв. спрос, по прогнозам, восстановится и превысит допандемийные уровни, при этом прогнозируется мировой спрос на бензин на уровне 27,5 млн б/с и дизельное топливо на уровне 29 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в феврале, по предварительным данным, сократились на 22,8 млн баррелей - до 2,599 млрд баррелей - и были на 321 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

"Сочетание ограниченных поставок топлива и низких уровней коммерческих запасов на фоне прогнозов роста потребления в летний сезон может привести к более жесткому балансу спроса и предложения продукции при значительном дефиците бензина и дистиллятов", - предупреждает ОПЕК.

"Ожидается, что геополитическая напряженность в Восточной Европе приведет к перемещению поставок продукции в другие регионы. Действительно, США увеличили экспорт дизельного топлива в Европу и Латинскую Америку, при этом экспорт дизельного топлива водным путем с побережья Мексиканского залива США заметно вырос в конце марта, почти достигнув самого высокого уровня за последние два года. Ожидается также, что в ближайшие месяцы потребление НПЗ в Азии и на Ближнем Востоке увеличится, чтобы компенсировать нехватку продукции", - добавляют эксперты.