Идет слом однополярного мира - Путин

В настоящее время в мире происходит слом однополярной модели, которая сложилась после развала СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и в Украине. (...) Много говорят, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и здесь говорят. На самом деле, так оно и есть. Вот в чем квинтэссенция происходящих событий", - отметил Путин во вторник.
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