Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant начал экспорт азотных удобрений в Индию, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.
«Завод SOCAR Carbamide Plant впервые экспортировал азотные удобрения в Индию. На начальном этапе объем поставок превысил 5 тыс. тонн», - отмечает ведомство.
По данным Минэкономики, карбамидный завод SOCAR играет важную роль в устранении зависимости страны от импорта азотных удобрений и в удовлетворении потребностей местных аграриев.
«В настоящее время продукция SOCAR Carbamide Plant экспортируется в Бразилию, Грузию, Турцию, Молдову, Румынию, Италию, Болгарию и другие страны», - говорится в информации.
SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.
Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.
Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год.
С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Н.Аббасова
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