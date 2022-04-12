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Бизнес и законодательство 12.04.2022 17:12

SOCAR Carbamide Plant начал экспорт азотных удобрений в Индию

Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant начал экспорт азотных удобрений в Индию, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

«Завод SOCAR Carbamide Plant впервые экспортировал азотные удобрения в Индию. На начальном этапе объем поставок превысил 5 тыс. тонн», - отмечает ведомство.

По данным Минэкономики, карбамидный завод SOCAR играет важную роль в устранении зависимости страны от импорта азотных удобрений и в удовлетворении потребностей местных аграриев.

«В настоящее время продукция SOCAR Carbamide Plant экспортируется в Бразилию, Грузию, Турцию, Молдову, Румынию, Италию, Болгарию и другие страны», - говорится в информации.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год.

С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Н.Аббасова

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Тэги: ИНДИЯ, SOCAR, КАРБАМИД

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