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Регион 12.04.2022 17:20

Сроки завершения спецоперации зависят от интенсивности боевых действий - Путин

Сроки завершения спецоперации в Украине зависят от интенсивности боевых действий, "мы будем действовать по плану", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями", - сказал Путин на совместной с президентом Беларуси Александром Лукашенко пресс-конференции.

Он добавил: "Наша задача - достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом".

Путин подчеркнул, что сейчас нет необходимости повторять то, о чем много раз говорил. "Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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