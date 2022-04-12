Путин уверен, что санкции против России приведут к неизбежным внутриполитическим проблемам в самом Евросоюзе

Политика ЕС в отношении России отразится на внутриполитических процессах в самих европейских странах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Время все расставит на свои места. Когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с беспрецедентным ростом инфляции, это будет отражаться на внутриполитических процессах. Они очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в РФ. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ всегда сплачивается. А у них у самих проблемы неизбежны", - сказал Путин.