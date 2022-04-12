Украина работает над механизмами нефтяного и газового эмбарго для РФ – Ермак

Украинская сторона ведет работу по созданию санкционной модели, которая позволит остановить российскую агрессию и уничтожить РФ экономически, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Наша главная цель – эмбарго на энергоресурсы. Если мы говорим о нефтяном эмбарго, то возможен запрет на покупку российских ресурсов. Также есть модель, по которой средства за поставленную нефть не будут идти в российский бюджет, а оставаться на специальных счетах до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию и не выполнит все условия", - написал Ермак в телеграм-канале.
Таким образом, подчеркнул он, финансирование военных действий с Украиной станет невозможным для РФ.
Аналогичная модель, известная как "иранская", касается и поставок газа.
"В настоящее время ЕС разрабатывает шестой пакет санкций. И мы работаем с нашими партнерами, чтобы они понимали необходимость этих шагов", - подчеркнул Ермак.
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