Украина работает над механизмами нефтяного и газового эмбарго для РФ – Ермак

Украинская сторона ведет работу по созданию санкционной модели, которая позволит остановить российскую агрессию и уничтожить РФ экономически, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Наша главная цель – эмбарго на энергоресурсы. Если мы говорим о нефтяном эмбарго, то возможен запрет на покупку российских ресурсов. Также есть модель, по которой средства за поставленную нефть не будут идти в российский бюджет, а оставаться на специальных счетах до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию и не выполнит все условия", - написал Ермак в телеграм-канале.

Таким образом, подчеркнул он, финансирование военных действий с Украиной станет невозможным для РФ.

Аналогичная модель, известная как "иранская", касается и поставок газа.

"В настоящее время ЕС разрабатывает шестой пакет санкций. И мы работаем с нашими партнерами, чтобы они понимали необходимость этих шагов", - подчеркнул Ермак.