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Финансы 12.04.2022 17:39

Джавид Гулиев назначен врио председателя правления PASHA Bank

Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «PASHA Bank» назначен Джавид Гулиев, занимающий пост заместителя председателя правления банка.

Как сообщалось ранее, пост председателя правления PASHA Bank стал вакантным в связи с вхождение Талеха Казымова в состав правления Центрального банка Азербайджана.

«Заместитель председателя правления PASHA Bank назначен исполняющим обязанности председателя правления банка. В ближайшее время будет сформирован полный состав правления и состоится назначение на председателя правления», - говорится в сообщении банка.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является третьим банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо - Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ПРАВЛЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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