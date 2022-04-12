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Финансы 12.04.2022 17:49

Эльнур Аббасов назначен председателем правления Muganbank

Председателем правления ОАО «Muganbank» назначен Эльнур Аббасов, говорится в информации банка.

«Соответствующим решением наблюдательного совета, Эльнур Аббасов, который являлся исполняющим обязанности председателя правления, теперь утвержден на должности председателя правления», - отмечается в информации.

Аббасов с 7 января 2021 года занимал пост заместителем председателя правления Muganbank, с 1 ноября 2021 года - должность исполняющего обязанности председателя правления.

Muganbank образован в ноябре 1992 года. Акционерами банка являются 4 физических лица.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ПРАВЛЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ


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