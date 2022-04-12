Эльнур Аббасов назначен председателем правления Muganbank

Председателем правления ОАО «Muganbank» назначен Эльнур Аббасов, говорится в информации банка. «Соответствующим решением наблюдательного совета, Эльнур Аббасов, который являлся исполняющим обязанности председателя правления, теперь утвержден на должности председателя правления», - отмечается в информации. Аббасов с 7 января 2021 года занимал пост заместителем председателя правления Muganbank, с 1 ноября 2021 года - должность исполняющего обязанности председателя правления. Muganbank образован в ноябре 1992 года. Акционерами банка являются 4 физических лица. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».