Баку и Бишкек обсудили развитие сотрудничества в рамках региональных и международных организаций

Во вторник состоялся очередной раунд межмидовских азербайджано-кыргызстанских политических консультаций в формате видеоконференции, сообщили в МИД Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, кыргызстанскую – замглавы МИД Айбек Молдогазиев.
«Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений, в том числе расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи Халафов и Молдогазиев обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, а также подчеркнули важность взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.
Э.Шафиев
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