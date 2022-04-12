Баку и Бишкек обсудили развитие сотрудничества в рамках региональных и международных организаций

Во вторник состоялся очередной раунд межмидовских азербайджано-кыргызстанских политических консультаций в формате видеоконференции, сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, кыргызстанскую – замглавы МИД Айбек Молдогазиев.

«Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений, в том числе расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Халафов и Молдогазиев обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, а также подчеркнули важность взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.

Э.Шафиев