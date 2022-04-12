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Внешняя политика 12.04.2022 17:54

Баку и Бишкек обсудили развитие сотрудничества в рамках региональных и международных организаций

Во вторник состоялся очередной раунд межмидовских азербайджано-кыргызстанских политических консультаций в формате видеоконференции, сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, кыргызстанскую – замглавы МИД Айбек Молдогазиев.

«Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений, в том числе расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Халафов и Молдогазиев обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, а также подчеркнули важность взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, КЫРГЫЗСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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