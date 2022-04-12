Баку и Анкара договорились о совместном развитии воздушного пространства

Азербайджан и Турция договорились о совместном развитии воздушного пространства, говорится в информации пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
«В Анкаре во вторник состоялась встреча делегаций во главе с директором Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) Фарханом Кулиевым и гендиректором Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) Гусейном Кескином. Стороны обсудили вопросы реализации проекта стратегии по использованию воздушного пространства и развития аэронавигации в регионе», - говорится в информации.
По данным AZAL, данная стратегия позволит странам совместно реализовать международные требования в области аэронавигационного обслуживания и эффективного использования воздушного пространства.
«Данное сотрудничество - наглядный пример взаимной поддержки двух братских государств в области обеспечения безопасности полетов, повышения качества аэронавигационных услуг и обеспечения регулярности воздушных перевозок. Турция - стратегический партнер Азербайджана, в том числе и в области гражданской авиации. Воздушное пространство Азербайджана и Турции играет важную роль в широкомасштабной цепочке авиаперевозок, связывающих Европу и Азию. Этот воздушный коридор также является продолжением глобального транспортного проекта «Один пояс и один путь»», - отмечает AZAL.
Ранее сообщалось, что в 2018 году благодаря слаженной работе AZANS, аэронавигационной службы DHMI и ICAO (Международная организация гражданской авиации) состоялось открытие нового воздушного коридора, который сегодня действует между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией. Данным маршрутом было установлено прямое авиасообщение между двумя странами, не используя при этом воздушное пространство сопредельных государств.
Н.Аббасова
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