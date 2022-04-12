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Транспорт и связь 12.04.2022 17:56

Баку и Анкара договорились о совместном развитии воздушного пространства

Азербайджан и Турция договорились о совместном развитии воздушного пространства, говорится в информации пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В Анкаре во вторник состоялась встреча делегаций во главе с директором Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) Фарханом Кулиевым и гендиректором Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI) Гусейном Кескином. Стороны обсудили вопросы реализации проекта стратегии по использованию воздушного пространства и развития аэронавигации в регионе», - говорится в информации.

По данным AZAL, данная стратегия позволит странам совместно реализовать международные требования в области аэронавигационного обслуживания и эффективного использования воздушного пространства.

«Данное сотрудничество - наглядный пример взаимной поддержки двух братских государств в области обеспечения безопасности полетов, повышения качества аэронавигационных услуг и обеспечения регулярности воздушных перевозок. Турция - стратегический партнер Азербайджана, в том числе и в области гражданской авиации. Воздушное пространство Азербайджана и Турции играет важную роль в широкомасштабной цепочке авиаперевозок, связывающих Европу и Азию. Этот воздушный коридор также является продолжением глобального транспортного проекта «Один пояс и один путь»», - отмечает AZAL.

Ранее сообщалось, что в 2018 году благодаря слаженной работе AZANS, аэронавигационной службы DHMI и ICAO (Международная организация гражданской авиации) состоялось открытие нового воздушного коридора, который сегодня действует между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией. Данным маршрутом было установлено прямое авиасообщение между двумя странами, не используя при этом воздушное пространство сопредельных государств.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, АВИАЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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