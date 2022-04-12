Цены на газ в США достигли максимума с ноября 2008г - $6,6 за 1 млн BTU

Фьючерсы на природный газ в Соединенных Штатах в понедельник обновили максимум с ноября 2008 года на фоне холодной погоды на севере страны, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость фьючерсов в Нью-Йорке на закрытие торгов накануне подскочила на 5,8% и составила $6,62 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).

Холода на севере США, как ожидается, приведут к дополнительному расходованию топлива из запасов в период, когда те традиционно начинают пополняться. Из-за этого трейдеры опасаются, что следующей зимой объемы газа в резервуарах будут ниже обычного.