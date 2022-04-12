Цены на газ в США достигли максимума с ноября 2008г - $6,6 за 1 млн BTU

Фьючерсы на природный газ в Соединенных Штатах в понедельник обновили максимум с ноября 2008 года на фоне холодной погоды на севере страны, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость фьючерсов в Нью-Йорке на закрытие торгов накануне подскочила на 5,8% и составила $6,62 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).
Холода на севере США, как ожидается, приведут к дополнительному расходованию топлива из запасов в период, когда те традиционно начинают пополняться. Из-за этого трейдеры опасаются, что следующей зимой объемы газа в резервуарах будут ниже обычного.
Военные инженеры в ходе практических занятий в Нахчыване обеспечили преодоление техникой препятствий
Азербайджанские военные связисты отработали организацию единой системы связи в сложной обстановке
Азербайджанские саперы очистили от мин более 15 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны
Спасенные после кораблекрушения у берегов Туниса граждане Азербайджана будут эвакуированы - МИД
В Азербайджане второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Во Франции прошли акции протеста против Ле Пен и Макрона
Главком ВМФ России заявил, что моряки с крейсера «Москва» находятся в Севастополе
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ