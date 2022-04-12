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Карабах 12.04.2022 19:23

ЕС принял реалии постконфликтного периода на Южном Кавказе – Алиев

После войны наши контакты с Европейским союзом стали более интенсивными и ЕС принял реалии постконфликтного периода, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После войны наши контакты с Европейским союзом стали более интенсивными. ЕС также принял реалии постконфликтного периода», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в ходе совещании посвященному итогам первого квартала текущего года.

«По инициативе председателя Совета ЕС Шарля Мишеля в декабре и апреле состоялись трехсторонние встречи. Об этих встречах была дана информация. Конечно, и эксперты, и азербайджанская общественность видели, что в итоговом коммюнике не было названия «Нагорный Карабах», что естественно. Потому что Азербайджан выступил против этого, также нет слова «конфликт». Это естественно, потому что нет конфликта. Конфликт урегулирован», - сказал глава государства.

Алиев также отметил, что итоги первого постконфликтного года, итоги первого года дают основание говорить о том, что все поставленные задачи выполнены.

«Во-первых, мы продолжили наши контакты и активное сотрудничество с международными организациями, а ведущие международные организации мира приняли новые реалии», - сказал президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС


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