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Макроэкономика 12.04.2022 19:42

По итогам I-го квартала 2022г ВВП Азербайджана увеличился на 6,8% - Алиев

По итогам I-го квартала 2022 года ВВП Азербайджана увеличился на 6,8%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наши экономические показатели положительны. По итогам I-го квартала ВВП Азербайджана увеличился на 6,8%. В ненефтяном секторе эти показатели еще выше. Ненефтяной сектор экономики увеличился более чем на 10%», - сказал президент во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

Глава государства также коснулся внешнего долга страны.

Президент отметил, что в апреле прошлого года внешний долг Азербайджана составлял 18% ВВП, в настоящее время он составляет 12,5%.

«Это означает, что в течение одного года мы смогли снизить наш внешний долг более чем на $600 млн», - подчеркнул Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ВВП, ВНЕШДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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