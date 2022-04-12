США готовы подключиться к переговорам о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном

Вашингтон готов участвовать в переговорах по подписанию соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, заявили в посольстве США в Ереване.
"Мы приветствовали встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 6 апреля, в том числе, позитивный шаг по подготовке к мирным переговорам и двусторонней комиссии по делимитации границ", - заявили в посольстве государственному информагентству "Арменпресс".
"Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонных разговорах с лидерами двух стран 5 апреля, мы продолжаем поощрять продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, подтверждая, что Соединенные Штаты готовы вовлечься в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками, в том числе, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении всеобъемлющего и прочного мира", - сказали в посольстве.
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