Латвия не пропустила через свою границу уже более 190 грузовиков из России и Белоруссии в связи с санкциями ЕС

Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии с субботы до второй половины дня вторника не пустили в страну 192 грузовика с российскими и белорусскими номерами, сообщил агентству BNS председатель СГД Андрей Вайварс.
Большинству автомобилей - 152 - въезд был запрещен в субботу, 9 апреля, когда вступил в силу запрет ЕС на автотранспортные перевозки для российских и белорусских компаний.
По словам Вайварса, сейчас водители грузовых фур из России и Белоруссии уже информированы о запрете ЕС, поэтому количество попыток пересечь границу уменьшается.
Санкции также предусматривают отдельные исключения, когда грузовикам можно пересекать границы ЕС. Например, российским автомобилям не запрещено транзитом пересекать территорию Латвии, направляясь в Калининградскую область. В целом с субботы через пункт таможенного контроля в Терехово 329 грузовых автомобилей через Латвию направились в Калининград.
Выросли очереди грузовых автомобилей на границе с Россией и Белоруссией со стороны Латвии. Так, во вторник утром в Гребнево стояли 130 грузовиков, в Терехово - 700 с временем ожидания 78 часов, в Патерниеки - 310, в Силене - 500.
Как пояснил Вайварс, это связано с усилением мер безопасности, так как таможенные органы гораздо больше автомобилей направляют на усиленный досмотр, чтобы проверить на наличие включенных в санкционные списки товаров.
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