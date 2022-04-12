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Дальнее зарубежье 12.04.2022 22:34

Штайнмайер сообщил, что украинская сторона не желает его визита в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что в Киеве считают его возможный визит на Украину нежелательным.

"Я был к этому готов (к визиту на Украину). Но очевидно - и я должен принять это к сведению - что Киев этого не хочет", - сказал он во вторник в Варшаве, его цитируют немецкие СМИ.

По словам Штайнмайера, польский президент Анджей Дуда в последние дни предлагал совместную поездку на Украину для того, чтобы "дать сильный сигнал европейской солидарности с Украиной". Газета Bild сообщила, что визит планировался на среду. Штайнмайера критикуют в ФРГ за тесные связи с Москвой.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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