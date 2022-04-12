Boeing поставил 95 самолетов в I квартале, получил 167 заказов

Американский авиаконцерн Boeing Co. в январе-марте получил заказы на 167 самолетов, сообщает агентство Bloomberg.
За первый квартал компания поставила 95 самолетов против 77 за аналогичный период годом ранее, следует из материалов Boeing. Львиную долю в заказах и поставках составляют самолеты модели 737 MАX.
Между тем Boeing пришлось исключить из статистики заказов 141 самолет, главным образом из-за сомнений в поставках самолетов российским авиакомпаниям, отмечает издание Seattle Times.
Тем временем европейский аэрокосмический концерн Airbus в минувшем квартале получил 83 новых заказа и поставил 142 самолета.
Акции Boeing дорожают на 1,9% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 11,4% - до $103,3 млрд.
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