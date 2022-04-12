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Транспорт и связь 12.04.2022 22:54

Boeing поставил 95 самолетов в I квартале, получил 167 заказов

Американский авиаконцерн Boeing Co. в январе-марте получил заказы на 167 самолетов, сообщает агентство Bloomberg.

За первый квартал компания поставила 95 самолетов против 77 за аналогичный период годом ранее, следует из материалов Boeing. Львиную долю в заказах и поставках составляют самолеты модели 737 MАX.

Между тем Boeing пришлось исключить из статистики заказов 141 самолет, главным образом из-за сомнений в поставках самолетов российским авиакомпаниям, отмечает издание Seattle Times.

Тем временем европейский аэрокосмический концерн Airbus в минувшем квартале получил 83 новых заказа и поставил 142 самолета.

Акции Boeing дорожают на 1,9% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 11,4% - до $103,3 млрд.

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Тэги: США, BOEING, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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