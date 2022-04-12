Минэнерго США понизило прогноз цены Brent во II кв. до $108/барр., но повысило на 2023г, до $93/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent во втором квартале 2022 года - с $116/барр. до $108/барр., но повысило прогноз ее стоимости в 2023 году - с $89/барр. до $93/барр., говорится в отчете американского Управления энергетической информации.
При этом министерство сохранило прогноз цены Brent во втором полугодии текущего года на уровне $102/барр.
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