Минэнерго США понизило прогноз цены Brent во II кв. до $108/барр., но повысило на 2023г, до $93/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent во втором квартале 2022 года - с $116/барр. до $108/барр., но повысило прогноз ее стоимости в 2023 году - с $89/барр. до $93/барр., говорится в отчете американского Управления энергетической информации.

При этом министерство сохранило прогноз цены Brent во втором полугодии текущего года на уровне $102/барр.