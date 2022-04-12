США слегка понизили прогноз добычи нефти в стране - на 20 тыс. б/с в 2022г и на 40 тыс. б/с в 2023г

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета жидких углеводородов) на 2022 год с 12,03 млн б/с до 12,01 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).

Ведомство также понизило прогноз добычи в 2023 году - на 40 тыс. б/с, до 12,95 млн б/с., однако данный показатель может стать рекордным за последние несколько лет.

Отмечается, что предыдущий среднегодовой рекорд в 12,3 млн б/с был установлен в 2019 году.