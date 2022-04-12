США слегка понизили прогноз добычи нефти в стране - на 20 тыс. б/с в 2022г и на 40 тыс. б/с в 2023г

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета жидких углеводородов) на 2022 год с 12,03 млн б/с до 12,01 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).
Ведомство также понизило прогноз добычи в 2023 году - на 40 тыс. б/с, до 12,95 млн б/с., однако данный показатель может стать рекордным за последние несколько лет.
Отмечается, что предыдущий среднегодовой рекорд в 12,3 млн б/с был установлен в 2019 году.
Алиев поручил Минфину представить предложения по внешним заимствованиям, в т.ч. на восстановление Зангезура и Карабаха
Власти Азербайджана в I квартале 2022г на восстановление Карабаха и В.Зангезура направили свыше 300 млн манатов - Алиев
Алиев: Азербайджан восстанавливает Карабах и Зангезур за счет собственных средств, но рассчитывает на участие в этом процессе международных доноров
При стрельбе на одной из станций метро в Нью-Йорке ранения получили не менее 13 человек
В Азербайджане пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Потенциальный покупатель «Челси» Стив Пальюка обещает «стратегические инвестиции» в развитие клуба
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Джонсон извинился за вечеринки во время карантина из-за COVID-19
Глава спецслужб Украины подтверждает задержание Медведчука
Штайнмайер сообщил, что украинская сторона не желает его визита в Киев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
AccessBank присоединился к общереспубликанскому марафону по озеленению
Выпускникам МВА вручены совместные дипломы БВШН и Женевской школы бизнеса
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ