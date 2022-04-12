Минпромторг опасается дефицита литиевого сырья в РФ из-за ухода крупнейших поставщиков

Минпромторг опасается дефицита литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков - Чили и Аргентины, заявил замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.
"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - сказал он, отметив, что Китай сам испытывает дефицит этого сырья.
"По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", - подчеркнул Демидов.
В России промышленная добыча лития отсутствует. Переработку лития ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, "Новосибирский завод химических концентратов" (входит в группу "Росатом") и ООО "ТД Халмек" (Тульская область).
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