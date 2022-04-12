Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0207 GBR   2.2336 TRY   0.1165

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.04.2022 20:42

Таджикская сторона обстреляла киргизское село из минометов - погранслужба Киргизии

На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел очередной вооруженный инцидент, ранен киргизский военнослужащий, сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"Около 21:17 в ходе переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления таджикские пограничники открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Киргизии", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. В ее ходе ранен военнослужащий Киргизии. Таджикская сторона начала обстрел киргизского села Достук из минометов.

"Пограничная служба Киргизии призывает таджикских коллег не допустить эскалации обстановки на совместно охраняемой границе и прекратить обстрел мирных жителей", - отметили в Погранслужбе.

Ранее в Погранслужбе сообщили, что на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии произошел инцидент с применением оружия. По предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ПЕРЕСТРЕЛКА


Похожие новости


Таджикские военные возобновили обстрел территории Кыргызстана, режим тишины соблюдался 10 минут Таджикистан и Киргизия должны стремиться к скорейшему решению пограничных споров - Боррель Таджикско-киргизская встреча делегаций по вопросу делимитации госграницы завершилась, следующий этап состоится в Таджикистане Генсек ОБСЕ заявила о готовности содействовать мирному урегулированию ситуации на таджикско-киргизской границе Делегации Киргизии и Таджикистана продолжат обсуждать процедуры делимитации и демаркации совместной границы Минздрав Киргизии сообщает о 189 пострадавших и 36 погибших гражданах в ходе пограничного конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az