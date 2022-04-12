Таджикская сторона обстреляла киргизское село из минометов - погранслужба Киргизии

На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел очередной вооруженный инцидент, ранен киргизский военнослужащий, сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
"Около 21:17 в ходе переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления таджикские пограничники открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Киргизии", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. В ее ходе ранен военнослужащий Киргизии. Таджикская сторона начала обстрел киргизского села Достук из минометов.
"Пограничная служба Киргизии призывает таджикских коллег не допустить эскалации обстановки на совместно охраняемой границе и прекратить обстрел мирных жителей", - отметили в Погранслужбе.
Ранее в Погранслужбе сообщили, что на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии произошел инцидент с применением оружия. По предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение.
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