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ТЭК 12.04.2022 23:45

Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022г до 99,8 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,8 млн баррелей в сутки, что на 2,4 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом, EIA скорректировало свой прогноз в сторону понижения. В марте министерство прогнозировало потребление нефти в текущем году на уровне 100,6 млн б/с.

Пересмотр прогноза обусловлен ухудшением прогноза роста мирового ВВП от Oxford Economics, отмечают в Минэнерго.

По оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 1,9 млн б/с - до 101,7 млн б/с.

Ведомство отмечает, что прогноз был сделан до начала российско-украинского конфликта. "Перспективы экономического роста и потребления нефти в России и соседних странах остаются крайне неопределенными", - говорится в отчете.

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Тэги: США, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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