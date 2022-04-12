Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022г до 99,8 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,8 млн баррелей в сутки, что на 2,4 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом, EIA скорректировало свой прогноз в сторону понижения. В марте министерство прогнозировало потребление нефти в текущем году на уровне 100,6 млн б/с.

Пересмотр прогноза обусловлен ухудшением прогноза роста мирового ВВП от Oxford Economics, отмечают в Минэнерго.

По оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 1,9 млн б/с - до 101,7 млн б/с.

Ведомство отмечает, что прогноз был сделан до начала российско-украинского конфликта. "Перспективы экономического роста и потребления нефти в России и соседних странах остаются крайне неопределенными", - говорится в отчете.